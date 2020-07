Amnistia i altres ONG reclamen a Espanya que es comprometi a l'ONU a reformar el delicte de sedició

Democràcia i tradició

Per Tractoriano el 16 de juliol de 2020 a les 13:46 1 0

I de pas que prohibeixin per llei (com als països més democràtics) els partits feixistes i partits independentistes. Així ens igualar-nos tots, no? I llistes obertes, i una persona un vot ..., ah! i també el dret de cuixa per als batles, per restablir les tradicions ... O només es pot demanar el que vosaltres vulgueu?