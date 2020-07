Plega el cap del gabinet tècnic de Salut en plena crisi pels brots

Nova vacant al departament de Salut. Josep Ramon Morera ha deixat de ser el cap del gabinet tècnic, tal i com ha avançat RAC 1 i ha confirmat. Fonts del departament de Salut expliquen que es tracta d'un càrrec que no depèn de la consellera Alba Vergés, sinó de la secretaria general, i asseguren que no ha estat en la primera línia de la gestió de l'emergència sanitària. De fet, asseguren que ha plegat ell per motius d'"índole personal", malgrat que RAC 1 ha anunciat que ha estat destituït.En aquests moments, hi ha dues vacants més que són clau dins de la conselleria i que no han estat cobertes fins ara. La primera, la secretaria de Salut Pública, càrrec que va deixar Joan Guix per motius de salut fa més d'un mes. També està pendent de cobrir-se la direcció de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries, que ocupava César Velasco. Des del departament asseguren que aquest càrrec s'ha de cobrir a través d'un concurs públic.La setmana passada, la consellera Vergés va anunciar, en plena crisi per la gestió dels brots a la comarca del Segrià, la creació de la unitat de seguiment de la Covid-19, dirigida per l'especialista en medicina predictiva i salut pública de l'Institut Català de la Salut (ICS) Jacobo Mendioroz.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor