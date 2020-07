L'homenatge d'Estat fa una crida a mantenir la memòria de les víctimes del coronavirus

La Plaça de l'Armeria del Palau Reial de Madrid ha acollit aquest dijous l'acte laic d'homenatge d'Estat a les víctimes del coronavirus durant la pandèmia, presidit per Felip VI i amb la presència de totes les autoritats, entre elles el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, al costat de la resta de presidents autonòmics.L'acte ha arrencat a les 9 del matí amb la interpretació de l'himne espanyol i l'encesa d'una flama en record de les víctimes. La primera intervenció l'ha fet Hernando Calleja, germà de José María Calleja, víctima del coronavirus. Calleja ha fet una crida a preservar la memòria d'aquells que han perdut la vida "brutalment" perquè "la memòria és un deure", ha remarcat: "Avui simbòlicament ens acomiadem de mares, pares, fills, germans, amics. Prenem les seves mans, acariciem les seves galtes, registrem en el nostre cor la seva mirada. Descansin en pau i quedin en la memòria de tots"Com a representant del col·lectiu sanitari, la infermera Aroa López de l'hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, ha intervingut en l'acte i ha posat en valor la feina de tots els treballadors que s'han enfrontat de qualsevol manera a la Covid-19: "És un immens honor poder parlar en nom dels meus companys", ha manifestat. "He tingut experiències molt difícils, però aquesta ens marcarà per sempre. Hem donat tot el que teníem, hem treballat al límit de les nostres forces. Qui hi havia darrere els EPI no eren herois, eren persones", ha sentenciat. López ha relatat la "impotència" que sentien durant els moments més durs, "amb una sensació brutal d'incertesa, aprenent sobre la marxa". És per això que ha fet una crida a seguir respectant les recomanacions sanitàries i ha reivindicat la sanitat pública. "No hi ha millor homenatge que vetllar per la nostra salut i la dignitat de les nostres professions". "Qui cuidarà de nosaltres si la persona que ens cuida no pot fer-ho?", ha qüestionat.Per la seva banda, Felip VI ha assenyalat que la societat espanyola té un "deute moral" no només amb les persones que han mort durant la pandèmia, i també tots aquells que han treballat a primera fila per aturar-la, incloses les persones que han demostrat "gran enteresa" amb el confinament: "Espanya ha mostrat el seu millor esperit", ha dit. "Hi ha hagut una actitud conscient i compromesa. Ha estat difícil, molt difícil, amb sentiments lògics de temor i por, i preocupació pels llocs de treball", ha ressaltat el monarca, a qui la seva filla ha hagut de recordar, un cop fet el discurs, que calia que es posés la mascareta -negra- un cop ha tornat al seu lloc.El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït al govern espanyol l'organització de l'homenatge d'Estat per les víctimes del coronavirus: "Hi ha una gran cicatriu a la societat, hi ha molt dolor. Aquests actes, en els quals ens podem acomiadar, ajuden i consolen molta gent. Són molt necessaris", ha apuntat Torra en declaracions als mitjans després d'assistir a la cerimònia laica. El president ha recordat les víctimes i ha apuntat que ara cal "cuidar" aquells que han estat a primera fila contra la pandèmia.

