La mascareta ja no és obligatòria a la feina si es manté la distància

Fa tot just una setmana, el Govern va sorprendre amb una mesura molt restrictiva que va generar força polèmica: a partir d’aquell moment, calia portar mascareta en tot moment, encara que es pogués mantenir la distància social. Això, incloïa els llocs de treball, on llavors no era obligat dur-ne mentre es pogués garantir les mesures mínimes de seguretat. A la feina, només es podia obviar la mascareta si es tenia un despatx particular que es pogués tancar.Doncs ara, nou canvi de criteri. Des d'aquest dimecres, portar mascareta al lloc de feina no és obligatori si no es treballa de cara al públic, si s’està assegut i si es pot mantenir la distància de seguretat, segons avança el portal 3/24 i tal com consta en la darrera actualització de recomanacions de la conselleria de Salut.El Govern, per tant, no obliga a fer-ne ús al treball, però en canvi sí que ho recomana. A més, si el personal es desplaça pel centre de treball, en aquests moments puntuals sí que ha de portar la mascareta. Estem parlant de casos com l’entrada o sortida del treball o quan es va al lavabo.A les feines que suposen un esforç físic, com la construcció, també se'n podrà prescindir. Sempre que estigui garantides les mesures de seguretat.

