El cava català es dirà Comtats de Barcelona per diferenciar-se del de la resta de l'Estat

Javier Pagés president de la DO Cava, amb els vocals del consell regulador, el secretari general, el director tècnic de la DO i el director general de l'INCAVI. Foto: Cupatges

En paraules del president de la DO Cava, Javier Pagès, "el Cava es posa a l'avantguarda de les denominacions d'origen de vins escumosos de màxima qualitat elaborats sota l'estricte mètode tradicional".En un dels plens més transcendents de la seva història, el consell regulador del cava va aprovar ahir per unanimitat la nova zonificació i segmentació qualitativa de la DO Cava. ​El cava quedarà dividit en quatre zones a tot l'Estat; a Catalunya, on es dirà Comtats de Barcelona; a l'Aragó, Valle del Ebro; a Extremadura, Viñedos de Almendralejo; i a València, Altos de Levante. Per Pagès, "en el cas de Catalunya s'ha optat per un nom amb una part històrica i per la marca Barcelona, que és reconeguda mundialment". D'aquesta manera, el cava català es diferenciarà del de la resta de l'Estat.Per altra banda, als caves de més de nou mesos se'ls denominarà a partir d'ara cava de guarda, i als de més de 18 mesos cava de guarda superior. En aquest últim s'engloben els reserva, els gran rReserva i els de paratge qualificat.Els caves reserva passen de 15 a 18 mesos de criança, s'identifica l'anyada en l'etiquetatge i es potencia la sostenibilitat i els caves ecològics.Així mateix, s'identifica a aquells cellers que duen a terme l'elaboració dels productes emparats per la DO Cava amb el 100% del premsat i el vinificat a la propietat. D'aquesta manera, es busca posar en relleu i reconèixer en l'etiquetatge, mitjançant una distinció específica per celler i no per producte.La zonificació de la DO Cava s'estableix en un triple nivell: en primer lloc, una zonificació marcada per grans trets climàtics i geogràfics, fruit de la mateixa configuració pròpia de la denominació d'origen, i que porta a delimitar quatre zones diferenciades. El segon nivell de zonificació seria el de les subzones, que vénen definides per característiques climàtiques, orogràfiques, històriques o humanes específiques que les justifiquen, i que coincideixen amb regions vitivinícoles ja existents. Finalment, el tercer nivell de zonificació és el del Paratge Qualificat, que ve definit per la identificació de les parcel·les que el componen.Comtats de Barcelona tindrà les subzones, Valls d'Anoia-Foix, Serra de mar, Conca del Gaia; Serra de Prades i Pla de Ponent. A la resta de l'Estat trobem Valle del Ebro, amb les subzones: Alto Ebro i Valle del Cierzo), Viñedos de Almendralejo i Altos de Levante.Pels representants dels viticultors, l'aprovació unànime de les mesures són "una fita històrica que posa en valor la vinya", i també "un pas molt important per al sector". Destaquen que la unitat d'acció ha permès tirar endavant un "decisiu" pla estratègic.Preguntat per l'impacte que la nova regulació pot acabar tenint en les vendes, Pagès s'ha mostrat cautelós i ha apuntat que les categories i la distinció de regions són elements que "ajuden a arribar al consumidor donant més valor afegit al producte". Per a què això es tradueixi en més ampolles venudes, però, creu que ara caldrà invertir en promoció i publicitat "per donar a conèixer ben clar quines són les virtuts del cava".La distinció de les zones d'elaboració del cava és un dels reclams principals que els darrers anys han fet nombrosos elaboradors d'escumosos del Penedès, els quals han acabat abandonant la Denominació d'Origen davant la manca de resposta per part de l'ens. En alguns casos els productors han actuat de forma independent, mentre que d'altres s'han agrupat sota la marca Corpinnat o Clàssic Penedès (DO Penedès).Ara que ja hi ha una zonificació aprovada, Javier Pagès ha mantingut el discurs dels darrers anys i ha insistit que la DO Cava "està fent el seu camí", assegurant que l'objectiu de distingir els territoris no és específicament recuperar els elaboradors escindits, sinó "afegir valor, identificar origen i reforçar la sostenibilitat"."Davant aquells que vulguin sumar-se al nostre projecte, nosaltres serem sensibles, evidentment", ha dit Pagès, apuntant que "són grans cellers que interessaria sumar". "Però s'ha d'entendre que nosaltres fem el nostre camí", ha refermat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor