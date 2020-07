Roger Saperas deixa el «Tu Diràs» de RAC1

💥 @RogerSaperas deixa la direcció del #TuDiràs després de 4 temporades com a líder de la ràdio esportiva a Catalunya.



Gràcies per aquests anys de bona ràdio! 🙌 pic.twitter.com/Nh7ODRrxmz — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) July 15, 2020

El presentador i periodista esportiu Roger Saperas deixa la direcció del programa Tu Diràs de l'emissora de ràdio de RAC1. Així ho ha comunicat l'espai nocturn líder de la nit a través del seu compte de Twitter. Saperas ha dirigit el programa durant quatre anys, des del 2016, quan va substituir l'anterior presentador, Dani Senabre, que va deixar la casa per problemes amb la direcció.Saperas deixa el programa per necessitat de canvis d'horaris i afers personals, segons ha pogut saber. RAC1 encara no ha anunciat qui serà el seu substitut ni el periodista i presentador ha explicat quin serà el seu futur.

