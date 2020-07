L'Hospital de Sant Pau identifica una cèl·lula clau en el desenvolupament de l'ELA

Així doncs, i per primera vegada en el cervell de pacients amb ELA, l’estudi ha permès identificar un tipus cel·lular que és el responsable directe del desenvolupament d’aquests processos neuroinflamatoris. Els investigadors relacionen aquesta cèl·lula amb la pèrdua de connexions neuronals que es troba al còrtex motor. El descobriment del paper preponderant d’aquest tipus cel·lular aportarà noves oportunitats pel desenvolupament d’estratègies terapèutiques per combatre l’ELA, encaminades a modular la seva aparició i funcionament.Els investigadors han utilitzat una combinació de tècniques bioinformàtiques desenvolupades recentment per esbrinar les alteracions del transcriptoma (un grup de molècules conegudes com a ARN) del còrtex motor de pacients amb ELA. El còrtex motor és la regió del cervell que s’altera de manera més precoç, fet que la converteix en una regió especialment vulnerable i clau en el desenvolupament de la patologia.A partir de la caracterització massiva del transcriptoma d’aquesta regió, mitjançant tècniques de seqüenciació d’alt rendiment, els investigadors han descobert 124 molècules d’ARN que són clau en aquesta malaltia, la majoria de les quals implicades en funcions que intervenen en la neuroinflamació.Aquestes molècules poden ser utilitzades com a dianes terapèutiques així com poden ajudar a desenvolupar nous marcadors diagnòstics, segons els investigadors. En aquest sentit, podria avaluar-se el seu ús per a accelerar el procés diagnòstic dels pacients, que actualment és dificultós i que en molts casos es dilata amb el temps.