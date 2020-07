El Serielizados Fest 2020 se celebrarà a través de Filmin i amb actes presencials a Barcelona i Madrid

Per a aquesta edició, Serielizados Fest i l'estudi audiovisual Karabot han dissenyat un Virtual Show; un auditori animat en 3D que acollirà les entrevistes amb els talents internacionals. Aquesta iniciativa pionera pretén oferir una experiència digital més immersiva i entretinguda per a l'espectador. El Virtual Show es podrà veure en obert a través del canal Youtube de Serielizados.Després de l'èxit de l'any passat, Serielizados Fest i GAC (Guionistes Associats de Catalunya) celebraran una II edició del Pitching Fòrum de Sèries, que tindrà lloc durant l'edició de Barcelona.El festival també anuncia que la convocatòria per a la VII edició del Showcase de Pilots de Ficció ja està oberta, fins al 10 de setembre. Una vegada més, el millor talent nacional mostrarà les seves sèries i webseries en una competició online i presencial (a Barcelona i Madrid)..L'organització del festival es compromet a seguir totes les indicacions i recomanacions del Ministeri de Sanitat per a garantir la seguretat dels assistents. Així mateix, es reserva el dret de cancel·lar o modificar les sessions presencials en cas que així ho aconsellin les autoritats.