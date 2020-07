«Postals per no oblidar», una iniciativa per fer costat a tots els presos polítics

"El projecte Postals per no oblidar té l'objectiu d'acompanyar de manera simbòlica totes les persones empresonades per un estat repressor i d'apropar-s'hi". Així ho ha explicat al'impulsor del projecte, Jordi Costa. L'activista, a més, fa èmfasi en el fet que el projecte "no té final" i que no deixarà de comercialitzar-lo fins que "no surtin de la presó".La idea a partir de la qual neix Postals per no oblidar és la recopilació de fotografies que Costa ha fet després d'assistir a diverses trobades, manifestacions i convocatòries celebrades des del referèndum de l'1-O. I el paquet inclou dotze imatges, cadascuna feta en protestes pacífiques, moviments i aldarulls que s'estan vivint a Catalunya els últims mesos.El perquè del projecte és la voluntat d'apropar-se a totes i tots els presos polítics, independentment de si són líders o no, ja que també s'hi poden trobar els dos detinguts a Girona en les protestes contra la sentència, així com el detingut a Madrid pel mateix cas. I tots els beneficis obtinguts en la venda del paquet "van destinats a la Caixa de Solidaritat per fer front a les agressions de l'Estat", tal com exposa Costa.Són "postals per acompanyar a dotze persones mancades injustament de llibertat!", denuncia Costa a través del seu perfil d'Instagram . I és que cadascuna de les postals té una destinació diferent: una per a cada pres polític. Costa, abans de posar a la venda Postals per no oblidar, va escriure una carta a cadascun dels destinataris: "Ja m'han respost el Joaquim Forn, la Dolors Bassa i el Raül Romeva molt agraïts pel projecte".A més, a la iniciativa s'hi han sumat alguns voluntaris com el fotoperiodista Jordi Borràs, que ha col·laborat amb l'aportació d'una postal fotografia exclusiva, o l'actriu Estel Solé, que regala un dels seus poemes per acompanyar la postal especial de Borràs. També hi han col·laborat el cantautor Joan Dausà i Mercè Martínez amb la producció del vídeo de promoció, la periodista Mònica Usart amb la difusió i el Joan Bonanit.L'activista, que en aquesta ocasió volia promoure la iniciativa a nivell personal, anteriorment ja havia fet alguns projectes solidaris similars a partir de l'empresa samarreta.cat. Un exemple és el cas de les samarretes "Ho tornarem a fer" del Jordi Cuixart, en què els beneficis anaven a parar a Òmnium Cultural.

