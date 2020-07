VÍDEO L'impactant atac d'un tauró blanc a dos pescadors

El passat divendres, dos pescadors australians es van dirigir a les aigües de l'illa de Carnac, com en moltes altres ocasions, per intentar aconseguir un bon botí. Van navegar-hi amb el seu bot, des d'on llançaven la canya per pescar en una zona on es poden atrapar peixos de qualitat. En aquesta situació es van trobar amb un perill que no hi comptaven: l'atac d'un tauró blanc contra la seva embarcació.Un dels pescadors, tots dos germans, va albirar l'animal que els començava a espiar per darrere. Sense ser conscients del perill, van decidir gravar-lo a través d'una càmera que es podia submergir i així registrar imatges d'un tauró. Tal com ha recollit The West Australian, l'animal va respondre atacant l'embarcació durant més d'un quart d'hora Els dos homes van intentar espantar el tauró com van poder i aquest va acabar fent malbé el motor i algunes parts més del bot. No va resultar cap persona ferida però l'animal es va arribar a emportar una part de l'escala de l'embarcació. El tauró blanc no sol atacar persones a no ser que les confongui amb altres animals i sol ser un dels més pacífics -tot i gaudir de mala fama per les pel·lícules-.

