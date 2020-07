Alerten del creixement de les ocupacions com a via per accedir a un pis a Barcelona

Les ocupacions de pisos són una tendència a l'alça a l'hora d'accedir a un habitatge a Barcelona. Així ho recull l'Informe sobre la inseguretat residencial a Barcelona 2017-2020 presentat aquest dijous per la PAH, l'Aliança contra la Pobresa Energètica, l'Observatori DESC, Enginyeria Sense Fronteres i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.Les entitats en defensa del dret a l'habitatge alerten que l'ocupació s'ha convertit en l'única via per accedir a un habitatge per famílies en situació d'exclusió. Assenyalen com a causes l'augment de desnonaments, l'increment de preus del lloguer i la manca d'un parc públic i d'habitatges d'emergència. "El fenomen de l'ocupació és resultat de l'ocupació social", insisteixen.L'estudi apunta que el 74% de les persones que han ocupat pisos són dones i que el 71% del total no són persones nascudes a l'Estat. El 61% dels casos són de famílies amb menors. A l'hora d'analitzar la situació laboral, el 17% de les persones que han ocupat estan a l'atur, el 30% no tenen feina i no reben cap prestació, el 26% treballa amb contracte i el 14% en l'economia submergida.L'informe també apunta que dos de cada deu persones que han ocupat provenen d'un desnonament de lloguer i un 8% de desnonament hipotecari. Els enquestats declaren majoritàriament que van optar per l'ocupació sobretot a partir del 2017.A banda de l'anàlisi sobre l'ocupació, l'informe alerta de la desprotecció dels menors d'edat. En total, hi ha 338 menors de 18 anys que han participat en les enquestes de l'estudi i que viuen en situació d'exclusió residencial. El 28% dels casos són de famílies monoparentals, de les quals el 91% són dones amb els seus fills a càrrec.L'informe també recull que la majoria de problemes d'impagament són amb grans propietaris i assenyala BBVA i CaixaBank com a entitats financeres que més persones hipotecades desnonen. Les segueixen el Banc Sabadell i Bankia.L'exclusió residencial va molt lligada a la pobresa energètica i el 57% de les persones enquestades declaren no poder mantenir casa seva a una temperatura adequada a l'hivern o a l'estiu. A més, tres de cada deu enquestats asseguren que només tenen llum de manera irregular i al 10% els passa el mateix amb el gas. Tot i que la llei catalana contra la pobresa energètica ha fet disminuir els talls des del 2015, aquests es mantenen i les entitats asseguren que el 13% dels enquestats manifesten haver-ne patit algun en els darrers dos anys i mig.En l'àmbit de la pobresa energètica també asseguren que tres de cada deu famílies enquestades declaren tenir deutes de subministraments. Segons l'informe, les dificultats per accedir a un pis o als subministraments provoquen afectacions en la salut. Gairebé el 90% de les dones enquestades presenten mala salut mental.

