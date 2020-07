Tota la regió metropolitana sud s'acosta al punt de «molt difícil control» de la pandèmia

1/Anunci important: Malauradament les dades confirmades fins a 10 de Juliol indiquen que fa cinc dies la regió Metropolitana Sud va entrar en zona taronja. S'apropa amb un creixement de 2.5 a zona vermella. Diagrama de risc amb @opendatacat pic.twitter.com/wgHnN5XMCG — BIOCOMSC (@BIOCOMSC1) July 15, 2020

La situació de la pandèmia és cada cop més complicada al conjunt de la regió metropolitana sud, no només a l'Hospitalet de Llobregat. Així ho ha alertat aquest dimecres en un fil de tuits el Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC) de la UPC, que analitza les dades de l'evolució del coronavirus i assessora organismes com la Comissió Europea, i ha conclòs que fa cinc dies aquesta àrea estava a punt de requerir mesures contundents per frenar l'expansió:Aquesta anàlisi es deriva de posar en relació l'increment de casos que tenen lloc l'última setmana amb dades fiables i la ràtio de casos actius per cada 100.000 habitants els darrers 14 dies, per així concloure fins a quin punt és factible controlar el coronavirus simplement amb el control dels contactes. Quan això és viable, la regió se situa en la zona verda i, a mesura que això es torna "molt difícil" o impossible, passa al groc, el taronja o, finalment, el vermell, tal com s'observa en la imatge del tuit i expliquen els autors d'aquesta escala.Així mateix, les últimes dades disponibles són de fa cinc dies, ja que és el lapse de temps necessaris perquè es computin tots els contagis detectats donant lloc a una xifra fiable. Així, el 10 de juliol, la regió metropolitana sud -que inclou l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Garraf i l'Hospitalet- es trobava en la zona taronja, avançant a una velocitat molt elevada cap al vermell, ja que, tan sols tres dies abans, se situava encara en el verd. Si no hi ha hagut un canvi de tendència molt accentuat, per tant, és probable que a aquest dimecres ja porti uns dies en l'àrea vermella.Què implica això? Que serien necessàries accions més exigents de control de l'activitat, la mobilitat o altres mesures que ja es van deixar enrere amb la nova normalitat, atès que el simple control i rastreig de contactes seria insuficient i la transmissió comunitària seria una realitat o molt a prop de ser-ho. Això ja va ocórrer al Segrià i, més recentment, a l'Hospitalet, però és possible que sigui necessari ara estendre aquestes decisions excepcionals a àrees més grans.La taxa de creixement se situava fa cinc dies en 2,5, molt per damunt de l'1 que, com a molt, és desitjable en termes generals per contenir l'expansió. De fet, el creixement de casos és lluny del que hi havia a principis de març, però no de les quantitats de finals d'aquell mes. Llavors, però, la quantitat de casos actius era molt més elevada i, per tant, aquells dies se situaven de ple en un vermell sense matisos.Pel que fa a la resta del país, el mateix fil de tuits indica que es troba en verd, excepte la regió de Lleida -bàsicament per la situació del Segrià, ja que el Pirineu millora- i la ciutat de Barcelona. En el cas de la capital catalana, però, no es mulla taxativament a causa de "dubtes sobre alguna dada el grup no pública", malgrat que la situació genèricament en el groc, en risc moderat, sense concretar si més proper al verd o al vermell.

