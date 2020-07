La cúpula de la Pimec designa Antoni Cañete per succeir Josep González d'aquí a dos anys

L'executiva de la Pimec ha acordat aquest dimecres proposar el secretari general de l'entitat, Antoni Cañete, com a successor de Josep González quan conclogui el mandat de l'actual president, d'aquí a dos anys. La proposta ha estat feta de manera unànime en el transcurs de l'assemblea que ha celebrat la patronal de la petita i mitjana empresa.D'aquesta manera, la cúpula de la Pimec lliga el procés de successió de Josep González, un dirigent que porta 23 anys al capdavant de l'organització. Si en els dos anys que falten per a les eleccions del 2023 no apareix cap candidat alternatiu, Cañete succeirà González. La Pimec ha decidit també introduir un canvi en l'estructura de l'entitat: la presidència tindrà un caràcter més executiu i qui l'exerceixi cobrarà un sou.La Pimec té una estructura molt cohesionada i, des de la seva creació, sorgida de la fusió amb la patronal Sefes, mai ha viscut unes eleccions disputades. Fa uns anys, un nucli de socis va avaluar la possibilitat de construir una opció renovadora. Un dels noms que van estudiar va ser el de Joan Canadell.

