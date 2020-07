La crisi de la Covid-19 tindrà un impacte de 4.972 milions als comptes de la Generalitat

El Govern calcula que la Covid-19 provocarà una caiguda de la recaptació de 2.407 milions d'euros i un augment de 2.565 milions d'euros en l'apartat de despeses, deixant l'impacte pressupostari de la pandèmia a Catalunya en almenys 4.972 milions d'euros, una xifra que representa el 2,31% del PIB.En una compareixença al Parlament, el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, ha xifrat en 1.742 milions el sobrecost en despesa directa destinat al sistema sanitari i els serveis socials, mentre que les despeses indirectes, on es compten el pagament a proveïdors, la compensació a operadors de transport, els ajuts persones i empreses o les despeses del curs escolar, s'han enfilat fins a 1.076 milions d'euros.En la mateixa comissió, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha avançat que el seu Departament preveu 361 milions per preparar el sistema sanitari per a una "possible segona onada" de la pandèmia del coronavirus. Les principals despeses que preveuen són la compra d'activitat extraordinària per a la Covid-19, amb un increment de personal assistencial; inversions en equipaments i per al Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT) i el desplegament de dispositius per atendre els pacients amb coronavirus, així com un estoc per a quatre mesos de material de protecció (61 milions).Les mesures fins ara aplicades per reforçar el sistema de vigilància epidemiològica han costat 24,5 milions. Això inclou la redistribució de personal d'altres unitats i contractes de reforç de professionals sanitaris (primera fase); el Programa per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la covid-19 i dels seus contactes per un períodes de dos anys, amb la incorporació de 108 professionals (segona fase); la creació d''un call center' per seguir els contactes dels casos positius per part del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i el sistema d'informació específic pel seguiment digital dels casos i contactes.En les darreres setmanes, amb l'augment de contagis sobretot al Segrià i a les ciutats de l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona, el nombre de rastrejadors ha estat molt discutit, ja que experts i responsables municipals han reclamat que s'augmentin de forma substancial i que es reforci més el sistema de vigilància epidemiològica.Igualment, fins ara, l'increment dels recursos mitjançant la compra de serveis sanitaris per respondre a l'emergència sanitària ha estat de 846,7 milions -incloent l'activitat de l'Institut Català de la Salut-.

