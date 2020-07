Cancel·lat definitivament el cinema a la fresca del Castell de Montjuïc

La Sala Montjuïc ha decidit cancel·lar, finalment, l'edició d'aquest any per "l'escalada de nous contagis" a la ciutat de Barcelona i als barris de l'Hospitalet de Llobregat fronterers amb Sants-Montjuïc. A principis de juny van decidir anul·lar la programació de cinema a l'aire lliure, però l'1 de juliol van fer marxa enrere per les noves mesures aprovades del Govern, que permetien ampliar l'aforament fins a la meitat de la capacitat."Estimem el nostre projecte i creiem també en els beneficis socials i culturals de fer-lo. El dia d'avui, però, pesa més la prudència que les ganes, pesa més la responsabilitat que la il·lusió", explica l'organització en un comunicat.Sala Montjuïc havia estat autoritzada per a celebrar-se amb un aforament de 1.200 persones, malgrat que van decidir fixar el límit en les 1.000 "per prudència". "Tant de bo no es compleixin les prediccions i s'aconsegueixi aturar aquesta escalada de contagis per la Covid-19 però, per part nostra, optem per una retirada a temps", conclouen els organitzadors en un comunicat.Tothom qui ja hagués adquirit les entrades rebrà, automàticament, la devolució durant els pròxims dies.

