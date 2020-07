Brot de coronavirus a Matadepera per un dinar privat

El Departament de Salut de la Generalitat ha confirmat cinc contagis de coronavirus en persones que van coincidir en un dinar privat. Els positius es van constatar després que es realitzessin les proves PCR als sospitosos al CAP de Matadepera. Totes les persones que han estat en contacte amb els positius s'han sotmès a testos i han estat confinats per prevenció.Tal com detalla Matadepera.cat , tot i que Salut parla d'un brot "controlat", recorda que és important seguir les mesures de protecció i prevenció de contagis com portar mascareta, mantenir la distància de seguretat i rentar les mans freqüentment, especialment entre la població jove.

