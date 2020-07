La vacuna del coronavirus pot ser més efectiva si s'introdueix pel nas

La vacuna del coronavirus pot ser molt més efectiva si s'introdueix per via nasal que no pas per una injecció al braç. Així ho expliquen diversos experts al diari nord-americà The New York Times , assenyalant que un patogen que es transmet per l'aire com la Covid-19 no requereix necessàriament la introducció de la vacuna per via intramuscular.La majoria de microbis entren a l'organisme a través de les vies mucoses del cos humà i les vacunes intramusculars solen ser molt poc efectives per a combatre-les i generar respostes mucoses. Ara mateix s'estan desenvolupant més de 150 vacunes a tot el món per intentar crear una solució efectiva contra el coronavirus, amb molts altres estudis intentant explicar les conseqüències que genera la malaltia.Les respostes mucoses de les diferents pas del cos (com la boca, el nas, els pulmons o el sistema digestiu) són úniques entre si i molt més potents davant de patògens com el coronavirus. És per això que els experts consultats pel New York Times, entre ells investigadors de la Universitat Yale, consideren que una vacuna d'aerosol introduïda pel nas "pot generar una resposta molt millor" en el cos humà.Aquesta hipòtesi, però, no descarta una efectivitat per part de les vacunes intramusculars que s'estan desenvolupant arreu del món. La vacuna contra la polio, una de les malalties que més van afectar la població infantil durant el segle XX, es va crear per injectar-se per aquest mètode, en el seu cas per la boca. Així mateix, no totes les solucions provenen d'una injecció per via intramuscular.

