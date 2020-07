Set anys de presó per matar el seu pare malalt perquè «no li agradava com tractava la seva mare»

L'Audiència de València ha condemnat un home a set anys i mig de presó per matar el seu pare, afectat d'una greu malaltia, perquè no li agradava com tractava la seva mare. Se li ha aplicat l'eximent incompleta d'alteració psíquica.L'home va ser considerat culpable per un jurat popular i el tribunal li ha imposat set anys i mig de presó per un delicte d'homicidi. Contempla les circumstàncies agreujants de parentiu i d'abús de superioritat, així com l'eximent incompleta d'alteració psíquica.El tribunal ha imposat al condemnat una mesura de llibertat vigilada durant cinc anys que haurà de complir amb posterioritat a la pena de presó. La sentència pot ser recorreguda en apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor