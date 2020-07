ENQUESTA Creus que s'ha de confinar la ciutat de Barcelona?

La ciutat de Barcelona té actualment una trentena de brots actius de coronavirus. Tots ells, segons l'ajuntament, "petits" i controlats. La setmana passada es van registrar 509 positius nous a la capital catalana, una xifra que representa el triple en comparació amb la setmana anterior. La mateixa administració reconeix que la situació és "preocupant", però no alarmant. És per això que Ada Colau descarta, per ara, el "confinament general" de la ciutat , tot i que obre la porta a aplicar mesures restrictives concretes. I tu, què en penses? S'hauria de confinar Barcelona? Vota a continuació.

