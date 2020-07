Colau critica el Govern pel sistema de rastreig: «No funciona com cal»

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha demanat al Govern millores en el sistema de rastreig de casos positius de coronavirus. "No està funcionant com hauria de funcionar", ha assegurat Colau, que ha ofert recursos al Departament de Salut per acabar amb les deficiències. Concretament, ha plantejat la possibilitat de cedir entre 40 i 50 rastrejadors. Es tracta de les persones que es posen en contacte amb els afectats pel virus.Colau ha comparegut acompanyada de la regidora de Salut, Gemma Tarafa, després de reunir-se amb la consellera de Salut, Alba Vergés. La responsable del Departament, però, no ha comparegut davant dels mitjans. L'alcaldessa ha assegurat que la consellera ha acceptat les crítiques i que Salut admet el mal funcionament del sistema de rastreig.Per ara Colau ha destacat un confinament "general" de la ciutat però ha alertat dels riscos que representen els 29 "petits brots" actius a la ciutat. "No és alarmant però ens hem de preocupar", ha dit, alhora que s'ha mostrat partidària d'aplicar "mesures de contenció".L'Ajuntament i Salut han acordat la creació d'una oficina tècnica per coordinar l'abordatge dels brots actius a la ciutat. La setmana passada es van registrar 509 casos positius, una xifra que representa el triple en comparació amb la setmana anterior.Colau ha insistit que en la reunió amb Salut no s'han posat sobre la taula propostes de restriccions i l'alcaldessa ha esquivat la pregunta sobre els plans per celebrar el Sant Jordi d'estiu a la ciutat el 23 de juliol.Tant l'alcaldessa com Tarafa han posat el focus en les recomanacions a la població, assegurant que la majoria de contagis s'han produït a causa d'activitats socials, com per exemple trobades amb familiars i amics. En aquest sentit, Colau ha demanat als veïns "reduir" l'activitat social o ser "molt estricte" amb les mesures de seguretat en cas de dur-ne a terme.Per ara, la majoria dels brots registrats a la ciutat engloben entre quatre i una desena de casos, i els districtes més afectats són l'Eixample i Sants-Montjuïc.

