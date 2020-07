Un jove apunta al cap d'un mosso i el dispara amb una arma de fogueig

Un jove ha disparat contra un agent de paisà dels Mossos d'Esquadra a Tarragona amb una arma de fogueig. Enmig d'un enfrontament, el noi va apuntar-lo al cap i va prémer el gallet. Malgrat arribar a disparar, l'agent no ha resultat ferit. Segons fonts de la policia catalana, els fets van tenir lloc aquest dimarts a quarts de nou del vespre quan el caporal, que estava fora de servei, va entrar en un bar de la zona del carrer de Joan Miró.Un jove va començar a increpar-lo, però l'agent no s'hi va tornar. Poca estona després, va aparèixer un grup de nois al carrer, suposadament companys del jove del bar, i es va desencadenar una baralla que va acabar amb l'agent apuntat al cap i disparat amb la pistola de fogueig.En identificar-se com a policia, els joves van fugir en un vehicle, que posteriorment va ser trobat. Patrulles dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Tarragona es van desplegar a la zona per enxampar els autors dels fets, que encara no han estat localitzats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor