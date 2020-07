Catalunya frega els 1.000 nous positius i suma tres morts més per coronavirus

Segons les dades de Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat 938 nous contagis (193 més que ahir) i 3 morts més per coronavirus (els mateixos que el dia anterior). Des de l'inici de la pandèmia, 78.302 persones s'han infectat i 12.627 han mort a Catalunya per la Covid-19.Pel que fa als greus, Salut n'ha notificat sis més aquest dimarts (en són 4.192 des de la pandèmia), mentre el total de llits d'UCI ocupats actualment se situa en 48 (tres més que ahir). El nombre d'altes ha crescut fins a les 40.316, amb 77 en les últimes hores.De les 12.627 defuncions notificades per les funeràries, 6.911 han estat en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.113 en una residència i 800 al seu domicili. Els casos restants no són classificables per manca d'informació.De tots els casos nous, 246 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 246 més a la regió metropolitana sud i 199 a la de Lleida -138 dels quals al Segrià.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor