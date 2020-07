Quatre agents de la Brimo declaren per lesions durant les protestes de la sentència

Quatre agents de la Brigada Mòbil dels Mossos d'Esquadra han declarat aquest dimecres al matí com a investigats en un jutjat de Barcelona per suposades lesions i tortures a dos joves detinguts durant els aldarulls posteriors a la sentència del Tribunal Suprem de l'octubre passat.Els agents han negat haver agredit els joves, però no han pogut justificar perquè els arrestats tenien ferides tant a la part del davant com a la posterior del cos. Els dos nois van ser detinguts per desordres públics, atemptat a l'autoritat i danys, i van passar 17 dies en presó preventiva. Cap dels policies té lesions, però els nois van haver de rebre punts de sutura.Segons han explicat fonts de la defensa dels joves, en David i l'Álvaro, veïns de Parets del Vallès, van ser arrestats cap a les 3 de la matinada al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, quan ja marxaven cap a casa. Segons els agents, hores abans, entre les 11 i les 12 de la nit, havien llançat pedres contra furgonetes antiavalots al centre de Barcelona. Quan els van arrestar, els detinguts s'haurien posat molt agressius i s'haurien lesionat en caure a terra mentre els emmanillaven. No obstant, els agents no han sabut concretar com es van poder fer ferides per tot el cos, a la cara, les cames o la zona lumbar, per davant i per darrere.Segons les versions creuades, un dels joves hauria tirat una ampolla a un dels agents, sense lesionar-lo, i aquest, quan el detingut era a terra i emmanillat, li hauria tirat l'ampolla a la cara, cosa que li va causar un trau a la cella. Per això, l'advocat dels joves es planteja acusar els agents del delicte de tortures, a més de lesions.La Generalitat, a més, ha aportat la factura per la reparació d'un retrovisor de la furgoneta policial, però la defensa assegura que no consta que els danys els fessin els dos joves. Els agents no portaven càmeres unipersonals que gravessin l'acció i han negat haver utilitzat les porres.L'Álvaro i el David han presentat dos informes de lesions pels suposats maltractaments que van patir durant la detenció. Durant la detenció van ser atesos a l’hospital en presència d’una parella d’agents dins la consulta mentre passaven la revisió davant el facultatiu. La presència dels dos antidisturbis impedia que poguessin explicar les causes de les seves ferides, assegura el seu lletrat.

