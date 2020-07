Experts adverteixen d'una segona onada del coronavirus a Espanya

Experts en Pneumologia ja han avisat que, malgrat les mesures de prevenció recomanades i aplicades des de la fase de la desescalada, Espanya podria enfrontar-se a un rebrot "significatiu" del coronavirus. El virus ha estat mutant des de fa mesos i ja té diferents llinatges, dels quals és complicat, ara per ara, determinar-ne l'agressivitat. L'escenari és "molt diferent", tal com ressalta el cap de Pneumologia de l'Hospital del Mar, Joaquim Gea.La comunitat científica estudia en aquest moment una mutació del genoma que potser podria estar relacionada amb una major capacitat de contagi. No obstant això, es tracta d'una primera hipòtesi no confirmada dels equips de recerca. Sí que s'ha comprovat que aquesta nova varietat de coronavirus, denominada G614, ha substituït en gairebé tot a l'anterior versió del virus, anomenada D614.I és que, tal com assenyala el president de la Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), Enric Barbeta, el virus ha estat mutant des de la seva aparició. "El que sabem fins al moment és que el virus importat de Llatinoamèrica manifesta diferències genètiques respecte al virus del brot de març, però no podem aventurar-nos a dir que clínicament sigui diferent. En part, no podem avaluar la seva agressivitat, ja que els sistemes sanitaris dels països que s'han enfrontat a ell són molt diferents del nostre", apunta el pneumòleg.Sigui com sigui, el sistema sanitari espanyol afrontaria una segona onada amb un escenari que ha canviat positivament "tant a nivell clínic, epidemiològic, com des del punt de vista de l'organització del sistema de salut o el coneixement sobre els tractaments"."La preparació dels professionals és molt millor respecte de la crisi sanitària del mes de març. L'experiència respecte a alguna cosa que t'ha passat sempre comporta un aprenentatge. La formació sobre aquesta mena de coronavirus ha estat molt intensa durant els últims mesos. Ara estem més i millor preparats del que estàvem llavors i podrem fer un millor maneig de la malaltia", emfatitza Gea.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor