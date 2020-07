Un 62% dels espanyols prendria mesures més dures per frenar el coronavirus

Una majoria clara d'espanyols creu que caldria endurir les mesures per evitar nous brots de la pandèmia. Així ho apunta el baròmetre de juliol del CIS, fet públic aquest dimecres , segons el qual el 62,3% dels enquestats creu que caldria prendre mesures de control i aïllament més exigents i tan sols un 32,7% opina que es pot seguir com fins ara. Les entrevistes es van fer entre l'1 i el 9 de juliol.Aquesta preferència és molt transversal, sense diferències significatives segons l'edat dels enquestats o electorats, tot i que s'accentua en les dones, en els pobles petits i en les persones que es defineixen de centre o de dretes, els quals reclamen amb major consens tornar a endurir les mesures.Així mateix, un contundent 88,9% creu que cal reformes a la sanitat, avalant totes les quatre opcions que s'hi plantegen, com l'increment de pressupost (86,2%), l'augment de plantilles (85,5%), la millora de les instal·lacions i recursos contra les pandèmies (82,6%) o l'increment de la coordinació entre les diverses comunitats autònomes (82,3%).Un 7,5% dels enquestats explica també que ha contactat amb els serveis de salut en constatar símptomes que es podrien deure a un contagi per coronavirus. D'aquests, a un 71,1% se li va instar a prendre mesures d'aïllament, però a un 28,5%, no. Igualment, només es va fer la prova del coronavirus a un 42,1% dels que van notificar-ne símptomes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor