Màfies de l'habitatge fan negoci amb l'ocupació de pisos turístics

La davallada del turisme a Barcelona ha provocat que molts dels 9.000 apartaments d'ús turístic que hi ha a la ciutat hagin quedat buits. A això s'hi suma la creixent emergència habitacional, com evidencien les més de 600 ajudes d'emergència per a habitatge concedides per l'Ajuntament des de l'inici de l'epidèmia fins al maig. Dos més dos fan quatre i les màfies de l'habitatge hi han vist l'oportunitat de fer negoci, com està passant al Poble Sec. En aquest barri, han ocupat diversos pisos turístics buits per després vendre'ls a famílies vulnerables.El carrer Hortes és un dels epicentres d'aquesta pràctica. Allà, les màfies han ocupat sis immobles d'un bloc de set pisos, tots ells d'ús turístic i propietat d'una empresa familiar. Un representant de la propietat explica que l'ocupació es va produir a principis d'abril -després que els últims turistes marxessin- i apunta que els ocupants han actuat amb "agressivitat". L'Ajuntament confirma aque en té coneixement des del maig. "És una ocupació molt molesta que ha generat queixes per furts i robatoris", explica el regidor del districte de Sants-Montjuïc, Marc Serra. La propietat ja ha denunciat els fets als jutjats.El regidor assegura que representants del consistori han visitat el bloc i parla d'una "diversitat" de perfil pel que fa als ocupants. D'una banda, confirma la presència de famílies vulnerables, amb les quals assegura que el Servei d'intervenció i mediació en situacions de pèrdua o ocupació d'habitatge (SIPHO) està treballant per valorar "alternatives" habitacionals. "Hem de diferenciar entre les famílies en aquesta situació i les que s'estan lucrant amb la situació", apunta. Serra explica que qui "lidera" l'abordatge de la situació són els Mossos d'Esquadra. Fonts de la policia catalana també apunten que el perfil d'ocupant és "divers" i confirmen que han rebut queixes per incivisme i s'han fet intervencions per robatoris i furts.El fenomen no és nou i ja fa anys que a Barcelona i a altres ciutats metropolitanes està estesa la venda de claus de pisos ocupats, com ja va explicar aquesta investigació NacióDigital . Ara, la crisi del coronavirus ha situat els pisos turístics buits com a blanc perfecte, com poden comprovar els veïns del Poble Sec. Tot plegat, en un context en què la via de l'ocupació per accedir a un habitatge va a l'alça La responsable d'una empresa administradora de finques del barri, que prefereix mantenir l'anonimat, confirma que tenen constància d'almenys tres intents més d'ocupació de pisos turístics al barri. "En una altra finca del carrer Hortes, els Mossos d'Esquadra ho van poder evitar, i en un altre van desistir perquè van sonar les alarmes", detalla. "Al carrer Nou de la Rambla també van intentar entrar en un bloc amb apartaments turístics", afegeix.Quan n'ha tingut coneixement, l'empresa administradora ha avisat al propietari i també als Mossos. "Són màfies organitzades, que primer entren al pis i després hi fan entrar famílies amb nens. Cobren 300 o 400 euros per rebentar el pany i 600 euros més si l'ocupació es materialitza", detalla.En un dels casos detectats per l'administradora, el propietari dels pisos és una empresa amb diversos pisos en cartera. En els altres dos, són persones físiques de nacionalitat estrangera. També és un inversor estranger el propietari d'un altre pis turístic ocupat en una finca al carrer Nou de la Rambla. "Ara hi viu una parella amb un menor i diuen que han pagat molts diners per entrar-hi", explica una de les veïnes del bloc. "Estem acollonits perquè hi ha més pisos turístics buits a l'edifici", reconeix.Els veïns d'aquest bloc asseguren que els intents d'ocupar pisos turístics van començar ja a l'inici de l'epidèmia. "Fa mesos vam veure com un home havia accedit a la nostra finca pel terrat i intentava ocupar un dels pisos buits. Vam avisar l'empresa, però no hem evitat que hagi acabat passant", explica una de les veïnes.A diferència de les ocupacions solidàries impulsades per grups en defensa del dret a l'habitatge, aquests grups es lucren a costa de famílies en situació d'emergència. El Sindicat de Barri del Poble Sec s'ha desmarcat de l'ocupació i els moviments socials del barri han començat a treballar per abordar la situació. "No estem contra la gent que ocupa sinó contra les màfies que venen les claus i l'especulació", insisteixen fonts d'aquests moviments.Les mateixes fonts posen el focus en la precarietat habitacional que s'ha accentuat encara més arran de l'epidèmia. "Moltes persones no poden accedir a un pis de lloguer pels preus o perquè no tenen contracte de treball", expliquen. "La gent està comprant claus de pisos ocupats a la desesperada", afegeixen.És per això que reclamen un "abordatge comunitari" de l'ocupació i demanen a l'Ajuntament que ofereixi una resposta que vagi més enllà d'incrementar la presència policial al barri. La resposta a curt termini del consistori, per ara, s'ha traduït en un reforç del patrullatge i els Mossos indiquen que s'ha optat pel treball conjunt amb la Guàrdia Urbana.Veïns de la zona propera al carrer Hortes -la més afectada- s'han organitzat per avaluar la situació de manera col·lectiva. El pròxim dimarts han convocat una reunió per "intentar que la gent no se senti sola davant del problema", apunta una de les veïnes impulsores. Explica que molts veïns senten "angoixa" pels robatoris i furts que s'han registrat i posen l'accent en els problemes de convivència que això genera. "Estaria bé que els pisos turístics que han quedat buits es posessin en lloguer convencional", diu aquesta veïna.Aquest és precisament un dels objectius de l'Ajuntament de Barcelona, que ha hagut d' apujar fins als 1.200 euros mensuals l'oferta econòmica als propietaris d'apartaments perquè els cedeixin a l'administració. Des dels moviments socials del barri demanen anar un pas més enllà i que l'Ajuntament i la Generalitat segueixin l'exemple d'Amsterdam, on s'ha prohibit a Airbnb llogar habitatges a tres barris del centre de la ciutat.Ara per ara, els apartaments buits són un blanc fàcil per unes màfies que ja fa temps que ocupen i que aprofiten la situació d'emergència habitacional per collar les famílies més necessitades. La compra de claus és l'última pantalla de la desesperació provocada per la impossibilitat d'accedir a un habitatge de manera convencional.

