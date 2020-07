La Plataforma per la Llengua exigeix a TV3 que «aturi la castellanització»

La Plataforma per la Llengua ha posat en marxa la campanya "Aturem la castellanització de TV3" per demanar que la cadena pública catalana "recuperi la seva missió de difusió i promoció de la llengua catalana". L'entitat vol pressionar davant "la deriva castellanitzadora" del canal.La campanya funciona a través del portal canvia.cat, on els usuaris que s'hi vulguin afegir han de signar una petició. En fer-ho, s'enviarà automàticament una carta al director de TV3, Vicent Sanchis, on s'exposa la reclamació. En la carta es trasllada a Sanchis "la inquietud que genera que es detectin cada cop més continguts que no són en català", una situació que, segons denuncia la plataforma, "s'ha agreujat darrerament". Concretament, l'organització apunta a continguts com Polònia, APM?, FAQS i la sèrie Drama.La Plataforma per la Llengua recorda a Sanchis que "la deriva lingüística oblida un dels principis fundacionals de TV3 i una de les seves missions cabdals: difondre i promocionar la llengua catalana". En un comunicat, afegeixen que "molt sovint la tria dels col·laboradors opta per persones que s'expressen a TV3 en castellà quan es podria optar per col·laboradors d'expressió catalana".La carta enviada al director de TV3 també sosté que hi pot haver públic que no entengui el castellà i que "s'està deixant al marge". Defensen que "aquest pot ser el cas dels ciutadans de la Catalunya del Nord, que, a més, des de fa poc han ampliat la cobertura de TV3 gràcies a una antena finançada amb microdonatius, o de l'Alguer, així com catalans que viuen a l'exterior i que no són competents en llengua castellana". Les possibles solucions que proposa la plataforma són la traducció simultània "en aquells casos en què no sigui possible tenir convidats o col·laboradors que coneguin el català" i també l'opció de subtitular-los.

