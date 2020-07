El PSOE seguiria creixent i Podem recuperaria el tercer lloc, segons el CIS

El PSOE mantindria la seva tendència electoral a l'alça, segons el CIS. El baròmetre de juliol, fet públic aquest dimecres , preveu que els socialistes pugin del 28% al 32,1%, mentre que el PP també milloraria una mica el resultat, del 20,8% al 21,2%, recuperant cert terreny perdut respecte anteriors baròmetres que apuntaven a un desinflament.Al seu torn, Podem cauria algunes dècimes, del 12,9% al 12,1%, però recuperaria el tercer lloc gràcies a la caiguda de Vox, que es preveu que empitjori els resultats del 15,1% a l'11,6%. Cs, al seu torn, creixeria del 6,8% al 8,8% tot i que es mantindria lluny de les expectatives d'anteriors baròmetres, que apuntaven més amunt. ERC cauria del 3,6% al 2,7% i JxCat també empitjoraria, del 2,2% a l'1,5%, com la CUP, que passaria de l'1% al 0,6%.El baròmetre del juny situava el PSOE en el 31,2% dels vots, molt per davant del PP, amb 20%. Vox es mantenia llavors en el tercer lloc, amb 12,5%, lleugerament per davant de Podem (11,4%), mentre que Cs recuperava posicions respecte el novembre, amb el 9,4%. Pel que fa als partits catalans, ERC sumava el 2,6% del total de vots estatal, JxCat es quedava en l'1,2% i la CUP, en el 0,7%.Pedro Sánchez, de fet, és el dirigent estatal millor valorat pels enquestats pel que fa a la crisi del coronavirus, rebent un 5,1, en una escala d'1 a 10, per davant d'Inés Arrimadas, que s'enfila al segon lloc, llunyà, amb un 3,9. Per darrere, es troben Pablo Iglesias (3,7) i Pablo Casado (3,5) i, finalment, en últim lloc destacat, Santiago Abascal (2,5).

