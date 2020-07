Creix la demanda d'inscripció a l'escola pública per al curs que ve a Barcelona

El Consorci d'Educació de Barcelona, integrat per l'Ajuntament i la Generalitat, ha registrat 11.968 sol·licituds, unes 500 menys que el curs anterior, per cursar P3 a la ciutat el curs vinent. En total, 328 famílies han demanat plaça a l'escola pública en comparació a 5.658 que ho han fet a la concertada. El 99,62% ha obtingut plaça en alguna de les opcions demanades.En el cas dels alumnes que entraven a 1r d'ESO hi ha hagut una demanda de 7.299 places, 5.220 a la pública i 2.079 a la concertada. En total són unes 350 més que el curs anterior. S'han fet 217 assignacions d'ofici, 102 a instituts públics i 115 a concertats.Des del 2014, a P3 s'ha passat del 46% de sol·licituds a l'escola pública a un 53%, mentre que a 1r d'ESO s'ha passat del 33,91% en el mateix any 2014, al 39%.Des del Consorci, atribueixen l'increment de la demanda d'escola pública, entre altres factors, a la consolidació de projectes educatius en transformació a la ciutat, fet que ha permès que alguns centres hagin doblat la demanda de preinscripció en els darrers dos cursos."És una situació positiva, que ajuda a la lògica d'equivalència i afavoreix el factor de proximitat", ha dit el tinent d'alcaldia d'Educació de l'Ajuntament, Joan Subirats, admetent que a la ciutat hi havia certa "anomalia".Enguany, el 82,3% de les famílies han sol·licitat un centre pròxim a casa seva i en el procés de preinscripció 2020-2021 cap grup de P3 s'ha hagut de tancar per manca de sol·licituds.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor