ERC denuncia un «Catalangate» i exigeix una resposta a Sánchez

El presumpte cas d'espionatge que afecta dirigents independentistes catalans ha desfermat una tempesta política que agreuja el conflicte amb el govern espanyol. Després que s'hagi revelat via The Guardian i El País que el president del Parlament, Roger Torrent, i el diputat i regidor de l'Ajuntament de Barcelona Ernest Maragall han estat víctimes d'un hackeig dels seus telèfons, ERC es conjura per reclamar responsabilitats a la Moncloa. Han denunciat el que consideren un Catalangate i reclamen al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que doni una resposta."Als Estats Units va dimitir un president. Què passarà aquí a partir d'ara? Com respondrà la democràcia espanyola?", ha deixat anar Torrent en la compareixença en obert prèvia a la reunió del grup republicà al Parlament. La lectura que fan tant el president de la cambra com Maragall és que aquest sistema d'espionatge "il·legal" a la dissidència no és conjuntural, sinó de caràcter "sistèmic" i "estructural" contra la dissidència política.Maragall ha advertit que quan parlen de l'Estat s'estan referint al ministeri de Defensa i el CNI, al d'Interior i al d'Exteriors, fossin capitanejats pel PP o pel PSOE. I és que la lectura que fa el partit és que, per molt que l'espionatge està acreditat entre abril i maig del 2019, la situació ve de més enrere, de quan a la Moncloa regnava el govern de Mariano Rajoy. "PP i PSOE han tingut la mateixa actitud i responsabilitat d'actuació clarament delictiva", ha etzibat. I ha afegit que queda acreditat com s'ha dinamitat la separació de poders: "Tenim un executiu actuant conscientment produint elements al servei de l'acció judicial de forma sistemàtica, dissenyada i premeditada".Torrent ha defensat que aquesta situació ha de "refermar l'aposta" per una resolució democràtica al conflicte entre Catalunya i Espanya. És a dir, que sosté que aquest escàndol no ha de dinamitar la taula de negociació amb la Moncloa, que els republicans continuen defensant que s'ha de reunir aquest mes de juliol però que en aquests moments està en l'aire."El que em demanaria el cos és que no podem parlar amb un govern espanyol sota el qual s'ha produït aquest fet, però això seria un error", ha assegurat el president del Parlament. Això, ha dit, no serà incompatible amb reclamar que es posi fi a l'espionatge i a la "persecució política" del moviment independentista per la qual hi ha dirigents a la presó i a l'exili.

