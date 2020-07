Torra recorrerà la decisió del jutge de limitar les restriccions a l'Hospitalet

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit aquest dimecres al matí amb els serveis jurídics per avaluar la decisió de la justícia de posar límits a les restriccions imposades pel Govern a l'Hospitalet de Llobregat . La decisió que s'ha pres, segons ha informat l'executiu en un comunicat, ha estat la d'interposar un recurs "en les properes hores" per "fer valer" el decret llei que va aprovar la Generalitat dilluns. El decret modifica la llei de salut pública per tal de poder fer confinaments i limitar la mobilitat, i ha estat avalat pel Ministeri de Sanitat, que ha evitat qualsevol polèmica.El jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona en funcions de guàrdia ha ratificat les mesures per aturar la Covid-19 als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc de l'Hospitalet, però ha rebutjat prohibir les reunions de més de 10 persones . En la resolució, notificada aquesta matinada, considera que en línies generals les mesures s'adeqüen a les competències del Govern i als motius sanitaris per aplicar-les. Considera, però, que no es pot ratificar la prohibició de les reunions privades de més de 10 persones perquè "s'afecta directament un dret fonamental" consagrat a la Constitució.Torra, en el mateix comunicat, ha aprofitat per demanar a la ciutadania el compliment de les mesures anunciades perquè són "absolutament necessàries" per frenar els contagis. "La màxima prioritat del Govern és la salut i la vida de les persones, i no hi pot haver cap interferència judicial que entrebanqui el combat col·lectiu contra la pandèmia", ha remarcat el president de la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor