Cap llibreria tancada i signatures a tres metres: així serà el Sant Jordi del 23 de juliol

La Cambra del Llibre de Catalunya ha presentat aquest dimecres el Dia del Llibre i la Rosa, que se celebrarà el 23 de juliol després que enguany no s'hagi pogut celebrar la Diada de Sant Jordi. Seguint el pla del Procicat, s’estableixen tres escenaris diferents, que s’aplicaran a cada poble i ciutat del país en funció de la seva realitat urbana i situació sanitària. Els alcaldes i les autoritats sanitàries de cada municipi decidiran quin d’aquests tres nivells de restricció seguiran.“No tindrà res a veure amb Sant Jordi”. Així ha descrit la jornada el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis. Serà una festivitat en què se seguiran unes mesures “duríssimes i restrictives” que, diu, evitaran qualsevol mena d’aglomeracions. També hi ha participat la Consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i el tinent d’alcalde de Barcelona Joan Subirats, que han destacat, respectivament, la voluntat de represa del sector i el paper que hi jugarà el nou descompte cultural anomenat Bonus Cultura Les entitats involucrades -entre les quals el Gremi de Llibreters i el de Floristes- intentaran que s’assembli al màxim a la Diada del 23 d’abril. Cap llibreria estarà tancada i totes podran posar una paradeta a l’aire lliure. Tot i haver-hi un 70% menys de parades a tot Catalunya, els autors podran signar llibres.Això sí, a Barcelona les obres se signaran amb cita prèvia. Cada escriptor tindrà una llibreria associada que gestionarà aquestes firmes amb antelació. És a dir, els lectors que vulguin tenir un llibre signat hauran de contactar abans amb la llibreria per concretar la trobada amb l’escriptor, amb qui podran trobar-se a tres metres de distància però no tocar-lo ni fer-s’hi selfies.A la capital catalana hi haurà un total de 200 parades. Més de la meitat, al Passeig de Gràcia, perimetrat per trams des de Plaça Catalunya fins al carrer València. Estarà delimitat amb entrades, sortides i carrils separats. L’organització oferirà gel hidroalcohòlic a l’entrada i la sortida i la jornada s’allargarà fins a les 23 hores.En pobles més petits les mesures es basaran en cues espaioses, autoresponsabilitat i distància de seguretat. Però a algunes localitats catalanes -com ara les del Segrià o Reus- aquesta festivitat no sé celebrarà al carrer, tot i que hi podrà haver les llibreries obertes.No només s’hi veuran roses vermelles o grogues. Els floristes aportaran també roses blanques als carrers com a símbol d’esperança i en record de les víctimes del coronavirus.El president del Gremi de Floristes, Joan Guillén, ha explicat que “són un símbol d’esperança i el color dels sanitaris”. No substituirà la rosa clàssica vermella però, tal com comenta, l’acompanyarà.També han assegurat que serà una Diada en què no hi haurà venda no professional i en la majoria d’establiments s’aplicarà el tradicional descompte del 10% als llibres.A més, es prioritza el comerç de proximitat i es recomana evitar qualsevol desplaçament. Les diferents entitats han explicat que la majoria de municipis tenen les seves llibreries i parades, amb la qual cosa és prescindible anar a les capitals de comarca o a Barcelona.

