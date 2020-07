Tornar a passar la Covid-19 és possible

Els científics suggereixen que això pot implicar que és possible passar la Covid més d'una vegada. A Catalunya de fet ja hi ha evidències d'això amb el repunt de contagis de les últimes setmanes. Cinc dels positius del brot a la residència del barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat són reinfectats de la primera onada del virus al mes de març.El fet que els anticossos per a la malaltia decaiguin, assenyalen, també pot complicar el desenvolupament de vacunes contra la SARS-CoV-2, que poden no oferir immunitat a llarg termini i requerir diverses dosis.

En l'estudi, els investigadors han analitzat la resposta immunitària de més de 90 persones, pacients i personal sanitari, entre març i juny. Segons els resultats, sis de cada 10 de persones contagiades generen una resposta immunitària potent en el moment àlgid de la infecció, però només el 17% mantenen aquest nivell tres mesos després. En alguns casos, passat aquest temps els pacients ja no tenen anticossos enfront de virus detectables en sang.Però això no vol dir necessàriament que la persona no estigui protegida davant d'una possible reinfecció del coronavirus. La memòria immunològica, que resideix a les cèl·lules, també hi juga un paper important. I aquest fet fa pensar que si bé és possible reinfectar-se, el més probable és que en un recontagi la Covid-19 provoqui un quadre més lleu.