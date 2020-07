Una vacuna contra la Covid-19 obté resultats esperançadors i pot estar llesta en mesos

La vacuna contra el coronavirus que desenvolupa la companyia biotecnològica Moderna, amb seu a Massachussetts, ha generat respostes immunitàries "ràpides i fortes" en tots els voluntaris que la van rebre en la fase 1 de la investigació i podria estar a punt per al 2021.Els primers resultats de la investigació de Moderna es van publicar aquest dimarts al 'New England Journal of Medicine' i, en concret, mostren que la vacuna desencadena una resposta immune amb efectes secundaris lleus, com fatiga, calfreds, mal de cap, mal muscular i dolor al lloc de la injecció.S'espera que la vacuna, desenvolupada juntament amb alguns Instituts Nacionals de Salut nord-americans, comenci la fase 3 de l'assaig, l'etapa final de la investigació, el 27 de juliol amb 30.000 voluntaris.Així, segons ha assenyalat Moderna en un comunicat, "la companyia està encaminada a poder lliurar aproximadament 500 milions de dosis anuals i possiblement fins a mil milions de dosis a l'any, començant el 2021".Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), unes 300 vacunes contra el coronavirus estan actualment en fase d'assaig.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor