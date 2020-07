Primer pas per regular el preu dels lloguers a Catalunya

JA ÉS OFICIAL!



Registrada la Proposició de Llei per regular els preus del lloguer a Catalunya, amb ampli suport parlamentari.



Convidem a @socialistes_cat, @CiutadansCs i @PPCatalunya a donar suport a aquesta iniciativa de la societat civil. pic.twitter.com/tKQeG4o9Wm — Sindicat de Llogateres i Llogaters (@SindicatLloguer) July 15, 2020

El Parlament ja té sobre la taula una proposició de llei per regular el preu dels lloguers a Catalunya, tal com va avançar. El Departament de Justícia i el Sindicat de Llogaters han acordat un esborrany de normativa a través de l'aplicació del codi civil que preveu frenar l'increment de preus, i que compta amb el suport d'ERC, JxCat, els comuns i la CUP. És a dir, una majoria suficient perquè sigui aprovada al Parlament.El Sindicat de Llogaters ha presentat la mesura aquest dimecres a les portes del Parlament i ha presentat els principals aspectes de la proposició. El principal és que, a partir del moment en què s'aprovi, qualsevol nou contracte d'arrendament -sigui amb el mateix llogater o un de diferent- no podrà tenir un preu superior a l'anterior. A més, haurà de limitar l'import de les quotes a l'import mitjà per cada zona que preveu l'índex de preus de la Generalitat.Els propietaris dels pisos d'obra nova estaran exempts d'aplicar la norma durant els primers tres anys. Una excepció que, segons el Sindicat, ha estat incorporada a la proposició a petició de la Generalitat amb la intenció de no perjudicar el sector immobiliari. També estaran exempts de la regulació els pisos on s'hagin de fer grans obres de rehabilitació.Està previst que la normativa s'apliqui als 60 municipis catalans amb un mercat de lloguer més "tens". Segons els càlculs del sindicat, més de cinc milions de persones podran beneficiar-se de la mesura. Al cap d'un any d'aprovació de la llei, els ajuntaments tindran capacitat per decidir si apliquen la normativa o no. L'únic que ho podrà decidir de manera independent serà Barcelona, mentre que els altres ho hauran de fer de manera concertada amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona o la Generalitat.Pel portaveu del sindicat, Jaime Palomera, es tracta d'una "regulació de mínims" fruit de les "lluites contra les pujades abusives" arreu del país. El col·lectiu ha instat a la resta de forces polítiques -Ciutadans, PSC i PP- a sumar-se a l'acord.A diferència del decret de regulació de preus de lloguer impulsat pel Govern que l'oposició va tombar fa un any , aquest incorpora un règim sancionador a partir del que està previst a la llei d'habitatge del 2007. Les infraccions lleus es podran castigar amb multes de 3.000 a 9.000 euros, i les greus amb sancions de 9.000 a 90.000. El canvi respecte de l'anterior decret tombat al Parlament és substancial, tenint en compte que aquell obligava a canviar de pis si es volia pagar menys Més enllà del recorregut institucional que ha de seguir la proposició de llei per ser aprovada, els seus impulsors també estan a l'espera de les reaccions del sector immobiliari i la resta de grups de l'oposició. El Govern ja va tirar endavant el darrer decret llei d'habitatge tot i que el Consell de Garanties Estatutàries va considerar inconstitucionals alguns punts del seu redactat. A més, el PP ja ha presentat un recurs al Tribunal Constitucional contra aquest decret.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor