​Torrent demanarà avui explicacions a Robles sobre l'espionatge

El president del Parlament, Roger Torrent, ha explicat que avui es posarà en contacte per carta i per telèfon amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, per demanar-li explicacions sobre "l'espionatge polític" del què ha estat víctima . I és que Torrent assenyala el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), que pertany al ministeri de Robles. En una entrevista a Rac1 , també ha avançat que es dirigirà a organismes internacionals de defensa de drets fonamentals per denunciar el seu cas "il·legal" i que contactarà amb els líders socials, sindicals, polítics i internacionals amb qui es va reunir durant el període de vulnerabilitat de WhatApp. Torrent no descarta presentar una querella però no ha concretat els passos judicials.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor