El Canet Rock suspèn definitivament l'edició del 2020

Aquest 2020 no podrem celebrar @canetrock_ però ja tenim el cartell pel 2021! La teva entrada d’enguany serveix pel 2021! pic.twitter.com/gHnkHFW2Qc — Canet Rock (@CanetRock_) July 15, 2020

El Canet Rock ha anunciat, a través de les xarxes socials, que cancel·la l'edició del 2020 degut a l'evolució de la pandèmia de la Covid-19 i ha donat a conèixer el cartell de l'any vinent que tindrà lloc el 3 de juliol del 2021. "Podem presentar el nou cartell que hem treballat amb molta il·lusió perquè l'edició de retrobament 20/21 sigui la més memorable de totes".Stay Homas, Buhos, Zoo, Suu, Oques Grasses, Doctor Prats, Mili Nuñez, Ciudad Jara, Itaca Band, Roba Estesa, Lildami, JazzWoman, Miquel del Roig i Cesc formen part de cartell 2021. A mitjans de març, l'organització havia ajornat la setena edició del Canet Rock al dissabte 3 d'octubre.Les entrades de l'edició del 2020 serviran per l'any que ve amb les mateixes condicions que els assistents les van adquirir. Així mateix, es pot demanar la devolució a través del web fins l'1 d'agost. Canet Rock posarà les entrades retornades a la venda des d'aquest dimecres al web a preu de 40 euros per aquelles persones que es van quedar sense.L'organització ha lamentat no haver celebrat aquesta edició amb normalitat i ha agraït la comprensió "en un moment tan complicat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor