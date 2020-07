El Sindicat de Llogaters anuncia un acord amb Govern, comuns i CUP per regular el preu dels lloguers

El Sindicat de Llogaters anuncia que l'acord per impulsar una llei de regulació del preu dels lloguers a Catalunya és un fet. Segons confirmen fonts del col·lectiu a, el sindicat ha tancat un pacte amb Junts per Catalunya, ERC, els comuns i la CUP per impulsar una proposició de llei de "contenció i moderació" del preu dels arrendaments, que es registrarà aquest dimecres al Parlament.Serà aleshores quan es donaran els detalls de la mesura, que el Sindicat de Llogaters ha treballat els darrers mesos amb el Departament de Justícia. Les fonts consultades, però, avancen que l'objectiu de la mesura és impedir pujades i fer abaixar preus a les 60 ciutats més "tensionades" de Catalunya.L'acord entre totes les parts s'ha tancat després que al juny del 2019 l'oposició en bloc tombés al Parlament un decret de regulació de lloguers aprovat per l'executiu el 21 de maig, en plena campanya de les eleccions municipals.El passat mes de febrer, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ja va anunciar que el Govern treballava en una nova proposta de regulació de preus.

