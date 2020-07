El jutge avala les mesures del Govern per a l'Hospitalet amb una petita objecció

El jutjat d'instrucció número 16 de Barcelona en funcions de guàrdia ha ratificat les mesures per aturar la Covid-19 als barris de la Torrassa, la Florida i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat però ha rebutjat prohibir les reunions de més de 10 persones. En la resolució, notificada aquesta matinada, considera que en línies generals les mesures s'adeqüen a les competències del Govern i als motius sanitaris per aplicar-les. Considera però que no es pot ratificar la prohibició de les reunions privades de més de 10 persones perquè "s'afecta directament un dret fonamental" consagrat a la Constitució.En aquest sentit, en quedar incloses les prohibicions de bodes, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, el jutge afirma també que s'afecta al dret a la llibertat religiosa i que "no es troba base legal" per donar el vistiplau a aquesta prohibició.Per això, assegura que "res obsta a que es puguin produir reunions de més de deu persones si es respecten les obligacions imposades i mesures sanitàries en vigor excloent de les mateixes aquelles persones que presentin símptomes clars de la malaltia detectables per altres mitjans menys gravosos".La Generalitat ha aconseguit així, amb un petit matís, l'aval de la justícia per implementar les mesures restrictives davant dels brots existents a l'Hospitalet de Llobregat. El Govern es va afanyar a fer un retoc en el marc legal - en concret de la llei de salut pública - per decretar confinaments, per evitar trobar-se amb una negativa com la de la jutge de guàrdia de Lleida aquest diumenge.Amb la decisió judicial, les mesures continuaran ja s'apliquen a partir d'aquesta matinada. L'executiu ha recomanat als veïns dels barris de Torrassa, la Florida i Collblanc de l'Hospitalet que no surtin de casa si no és necessari durant dues setmanes. El Departament de Salut ha optat per aquesta via per intentar frenar la cadena de contagis de coronavirus, segons ha anunciat la consellera Alba Vergés aquest dimarts a la tarda en una roda de premsa des de l'Ajuntament de l'Hospitalet al costat de l'alcaldessa, Núria Marín.Les excepcions al confinament voluntari que preveu el Govern són els desplaçaments per anar a treballar, per cuidar menors o persones dependents, comprar aliments o cites mèdiques. Vergés ha xifrat en "uns 300" els casos actius de coronavirus en el global de la segona ciutat de Catalunya. Per ara, Salut confirma que la majoria de casos del brot de l'Hospitalet afecten gent jove, entre els 20 i els 50 anys. La consellera ha instat la població d'aquests tres barris a evitar la "socialització" -que pot ser un focus de contagis- i ha avançat que es prohibeixen les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com el privat, excepte per motius laborals o al transport públic, la qual cosa ha quedat descartada pel jutge.El Govern havia ordenat el tancament locals d'activitats lúdiques, culturals i d'oci nocturn, mentre que demanava a bars i restaurants que vetllin pel compliment de les mesures sanitàries de seguretat a les terrasses, començant pels dos metres de distància entre persones. També, que limitessin l'aforament a l'interior dels locals al 50% i que es prioritzés el servei de menjar a domicili.Tot i les instruccions per mantenir oberts bars i restaurants, Vergés ha recomanat no anar-hi. "Si hem de fer un sopar i el podem ajornar quinze dies, fem-ho" ha dit. Preguntada per si el Departament preveu recomanar el tancament de bars i restaurants si les dades de contagis no milloren, la consellera ha assegurat que Salut "no descarta res" però ha assegurat que si el Govern no pren mesures més "dures" és perquè es confia que les anunciades avui serveixin per frenar la cadena de transmissió del virus.

