El jutge avala les mesures del Govern al Segrià però n'exclou el municipi de Massalcoreig

El jutjat d'instrucció 2 de Lleida ha ratificat l'enduriment del confinament a set municipis del Segrià decretat pel Govern però no a Massalcoreig. En la resolució, notificada aquesta matinada, el jutge considera que les mesures "són necessàries" perquè les adoptades fins ara no han permès el control del rebrot i afegeix que són "idònies" per assolir aquest objectiu. En línies generals afirma que són "proporcionades", a excepció de Massalcoreig, on apunta que només hi ha hagut un contagi a data 1 de juliol, com en altres municipis que queden fora de les mesures i per això les veu "desproporcionades" en aquest cas. El jutge sol·licita al Govern que informi setmanalment de l'evolució de la pandèmia.El jutge afirma que la situació actual és millor que la del març i l'abril però afegeix que les mesures proposades ara pel Govern són "menys restrictives" que les imposades durant l'estat d'alarma. A més, apunta que estan delimitades territorialment "als llocs on calen donada la situació actual".Pel que fa a les mesures concretes, afirma que les limitacions de desplaçaments i activitat són "idònies" per reduir el contacte social, i en conseqüència la reducció de contagis. Sobre la proporcionalitat, afirma que les mesures són proporcionades als fins que es pretenen i que hi ha una "acurada limitació de les restriccions en tots els àmbits afectats" ja que "es procura protegir la salut i, alhora, minimitzar l'afectació a les activitat econòmiques i al desenvolupament de les activitats quotidianes de els persones".Tot i això, demana al Govern que informi setmanalment de la situació i de les correccions que es puguin fer "per tal de reduir al màxim possible l'àmbit d'aplicació temporal i geogràfic", adduint que l'afectació ni és uniforme ni és desenvoluparà de la mateixa manera arreu. Les mesures poden ser prorrogades.Pel que fa a Massalcoreig, argumenta que de la lectura de l'informe emès pel director de l'Agència de Salut Pública de Catalunya es desprèn que només s'ha produït un contagi a data 1 de juliol, afectació "similar" a altres municipis com Gimenells, Sarroca de Lleida, Artesa de Lleida o Benavent de Segrià, on no s'adopten mesures.D'aquesta manera, a partir d'aquesta matinada han entrat en vigor les restriccions a la mobilitat a Lleida i sis municipis més de la comarca (no ha set com havia decidit la Generalitat), que duraran almenys quinze dies. Aquests municipis del Baix Ebre són Alcarràs, Soses, Seròs, Aitona, La Granja d’Escarp i Torres de Segre.El Govern espera poder controlar de nou l'epidèmia en aquests punts, que ara mateix són els que més preocupen, juntament amb els brots de l'Hospitalet. En el cas del Segrià, la decisió del jutjat contenciós arriba després del revés de la jutge d'instrucció de guàrdia, que diumenge a última hora va tombar la mesura argumentant que era necessari un estat d'alarma decretat pel govern espanyol.Amb el vistiplau del jutge, el Govern ja pot implementar les mesures. A Lleida i a sis municipis del Segrià, la Generalitat ha dissenyat un confinament parcial -no "domiciliari", segons la portaveu Meritxell Budó- igual que el que va tombar la jutgessa. Les mesures van en el sentit de restriccions en la sortida i l'entrada dels municipis afectats, excepte en cas de desplaçaments laborals o serveis essencials. També es permet l'entrada i sortida en cas de visites inajornables. Es permeten les sortides del domicili per anar al lloc de treball, per anar al metge, tenir cura de menors o persones grans, per desplaçar-se a entitats financeres, per accedir comparar menjar, per assistir a establiments comercials amb cita prèvia, per fer esport amb persones del grup de convivència, per cuidar de l'hort i per poder fer exàmens o proves oficials.Les empreses no podran oferir serveis que impliquin un contacte personal proper, ha detallat Budó. També es prohibeixen les trobades i reunions de més de 10 persones en l'àmbit privat i públic i això inclou casaments, serveis religiosos i enterraments. Pel que fa a l'ús del transport públic, es demana flexibilitzar l'horari laboral per evitar anar-hi en hora punta. Se suspèn l'obertura al públic d'equipaments culturals i de teatres o cinemes, piscines, parcs d'atraccions i parcs infantils o gimnasos. Tampoc es podran obrir els locals d'oci nocturn. Les biblioteques i museus sí que podran obrir mantenint les mesures de seguretat. Se suspenen les activitats d'hoteleria i restauració, excepte en els casos d'entrega a domicili o recollida a l'establiment amb cita prèvia.Sí que es mantindran els casals i les colònies d'estiu, que hauran de mantenir les mesures de seguretat i els protocols aprovats. Correspondrà als ajuntaments i a la Generalitat les funcions de vigilància i de control de les mesures establertes en la resolució aprovada avui i que entrarà en vigor a partir d'aquesta mitjanit i fins d'aquí a quinze dies. "No és estrictament un confiament domiciliari, però diem a la ciutadania que només es podrà desplaçar per tot allò recollit a la resolució", va apuntar aquest dimarts la portaveu Budó.

