Mor un home de 51 anys en un accident de parapent a la Conca de Barberà

Un veí dels Hostalets de Pierola (Anoia) de 51 anys ha mort aquest dimarts en un accident de parapent a Forés (Conca de Barberà), tal com han informat els Bombers. El cos d'emergències ha rebut l'alerta poc abans de les quatre de la tarda. L'avís l'ha fet un testimoni que ha vist com l'aparell es precipitava per les immediacions d'un generador eòlic al paratge del Casalot de les Monges, a prop d'un camí rural.Immediatament s'ha mobilitzat el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, que s'ha desplaçat fins al lloc en helicòpter amb la col·laboració de l'ERI (Equip de Rescat i Intervenció) del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i, de manera simultània, es desplaçaven cap al lloc tres dotacions terrestres de suport.Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han activat tres patrulles. El SEM ha destinat dues unitats terrestres i l'helicòpter medicalitzat. Els efectius de rescat han atès l'accidentat però, malgrat les maniobres de reanimació, no han pogut fer res per salvar-li la vida. Ara, els Mossos d'Esquadra obriran diligències per esclarir les causes de l'accident.

