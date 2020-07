La Generalitat recomana als veïns de tres barris de l'Hospitalet no sortir de casa si no és necessari

🔴 Noves mesures especials a L'Hospitalet de Llobregat (Collblanc, La Florida i La Torrassa). Important minimitzar contactes socials. La col•laboració de la ciutadania és bàsica. Gràcies a tothom. @LHAjuntament pic.twitter.com/LJEqFd6xhG — Protecció civil (@emergenciescat) July 14, 2020

aEl Govern recomana als veïns dels barris de Torrassa, la Florida i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat que no surtin de casa si no és necessari durant les pròximes dues setmanes. El Departament de Salut opta per aquesta via per intentar frenar la cadena de contagis de coronavirus, segons ha anunciat la consellera Alba Vergés aquest dimarts a la tarda en una roda de premsa des de l'Ajuntament de l'Hospitalet.Les excepcions al confinament voluntari que preveu el Govern són els desplaçaments per anar a treballar, per cuidar menors o persones dependents, comprar aliments o cites mèdiques.Vergés ha xifrat en "uns 300" els casos actius de coronavirus en el global de la segona ciutat de Catalunya. Per ara, Salut confirma que la majoria de casos del brot de l'Hospitalet afecten gent jove, entre els 20 i els 50 anys. La consellera ha instat la població d'aquests tres barris a evitar la "socialització" i ha avançat que es prohibeixen les reunions de més de deu persones, tant en l'àmbit públic com el privat, excepte per motius laborals o al transport públic.El Govern ordena el tancament locals d'activitats lúdiques, culturals i d'oci nocturn, mentre que demana a bars i restaurants que vetllin pel compliment de les mesures sanitàries de seguretat a les terrasses, començant pels dos metres de distància entre persones. També, que limitin l'aforament a l'interior dels locals al 50% i que es prioritzi el servei de menjar a domicili.Tot i les instruccions per mantenir oberts bars i restaurants, Vergés recomana no anar-hi. "Si hem de fer un sopar i el podem ajornar quinze dies, fem-ho" ha dit en roda de premsa. Preguntada per si el Departament preveu recomanar el tancament de bars i restaurants si les dades de contagis no milloren, la consellera ha assegurat que Salut "no descarta res" però ha assegurat que si el Govern no pren mesures més "dures" és perquè es confia que les anunciades avui serveixin per frenar la cadena de transmissió del virus.El Govern també dona llum verda a la continuïtat de l'activitat de casals i colònies d'estiu, biblioteques i museus.Vergés ha admès que les condicions de vida als barris del nord de la ciutat "afecten" les mesures per evitar la propagació del virus. "Hem d’ajudar a les persones que per la seva condició d’habitatge no puguin fer correctes aïllaments i quarantenes", ha dit Vergés. La densitat de població dels tres barris és de les més altes d'Europa i tota la zona està afectada per problemes cronificats d'accés a l'habitatge.L'alcaldessa, Núria Marín, ha reclamat abordar els brots a la ciutat des d'una òptica metropolitana. . "Avui estem parlant d’aquests 100.000 habitants però demà podem parlar de més", ha dit en referència als veïns de Collblanc, Torrassa i la Florida. "El que vagi bé per l'Hospitalet, anirà bé per a l'àrea metropolitana", ha conclòs.

