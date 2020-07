Netflix estrena una sèrie documental sobre la màfia italoamericana de Nova York

La màfia italoamericana de la meitat del Segle XX ha estat una de les temàtiques més ben utilitzades en la producció de ficció. Des de The Godfather fins a Goodfellas, passant per diverses obres de Martin Scorsese o les comèdies de Woody Allen. El crim organitzat italoamericà ha copsat l'atenció de tot el món a nivell cinematogràfic i ara, gràcies a la plataforma Netflix, arribarà en format sèrie documental.Després de l'èxit absolut de produccions com The Last Dance -parlant dels Chicago Bulls de Michael Jordan- o la sàtira Don't F*** With Cats, els productors d'aquesta última estrenaran Fear City: New York vs the Mafia. La trama abordarà les dècades dels anys 70 i els anys 80, quan les Cinc Famílies de Nova York controlaven el crim organitzat i creaven una onada de terror a tota la ciutat.Aquestes cinc famílies mafioses són les principals agrupacions del crim italoamericà de Nova York però la seva influència arribava per tot el país nord-americà i altres zones com Europa. Eren els Bonanno, els Colombo, els Gambino, els Genovese i els Lucchese. Mafiosos famosos com Lucky Luciano, Vito Genovese -en qui està inspirat Vito Corleone-, Paul Castellano o John Gotti són líders que han tingut les Cinc Famílies.

