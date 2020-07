Apareix mort el primer i únic flamenc localitzat al Pirineu

Recollim el cadàver d'un flamenc al terme de Vilamur (Pallars Sobirà). Mai havia estat citat un exemplar de flamenc al Pirineu.

Fem trasllat al Centre de Fauna de Vallcalent (Lleida) per fer la necròpsia i poder descobrir les causes de la mort.#centresdefauna @ICOcells pic.twitter.com/0fDacKjFU0 — Agents Rurals (@agentsruralscat) July 13, 2020

Els Agents Rurals han trobat mort un flamenc a Vilamur, al terme municipal de Soriguera, al Pallars Sobirà. Tal com ha explicat el cos, es tracta del primer exemplar d'aquesta espècie localitzat al Pirineu.El cadàver de l'au ha estat traslladat al Centre de Fauna de Vallcalent per tal fer-li la necròpsia i així determinar les causes de la mort i què hi feia en aquella zona, inexplorada per la seva espècie.

