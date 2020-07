Cadenes humanes per «bloquejar» llocs emblemàtics de Barcelona contra Felip VI

Partits i entitats independentistes han fet una crida aquest dimarts a mobilitzar-se contra la visita del rei Felip VI a Barcelona, prevista per aquest 17 de juliol tot i que encara no ha estat confirmada per la Casa Reial. La mobilització plantejada per entitats i partits és la de cadenes humanes que "bloquegin" punts emblemàtics de la capital durant la visita del monarca.Ja s'ha habilitat una pàgina web perquè, qui ho vulgui, pugui apuntar-se a la mobilització . Els punts que es preveuen bloquejar són la platja de la Barceloneta, el monument a Colom i la Sagrada Família."Fem una crida a mobilitzar-nos el pròxim 17 de juliol arreu del país, a Figueres i Barcelona, per deixar ben clar a aquesta Monarquia corrupta, opaca i repressora que no és benvinguda a Catalunya", ha demanat el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, en la presentació de la iniciativa aquest dimarts a la tarda davant de la Sagrada Família.Des de l'ANC, la presidenta Elisenda Paluzie ha demanat a la ciutadania "no oblidar" el paper del rei durant els dies posteriors al referèndum del 2017. "Va ser còmplice de la brutalitat policial de l’1-O contra milers de ciutadans de Catalunya que exercien els seus drets i llibertats"

