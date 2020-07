Nou grups del Congrés exigeixen que s'investigui l'espionatge a Roger Torrent

Nou grups parlamentaris del Congrés dels Diputats -ERC, JxCat, CUP, Unides Podem, PNB, Bildu, BNG, Més País i Compromís- han exigit aquesta tarda que s'investigui el pressumpte cas d'espionatge contra el president del Parlament, Roger Torrent. Els nou representants d'aquests espais, encapçalats per Gabriel Rufián, han llegit un manifest per denunciar el que consideren uns fets "intolerables i impropis" d'un estat social i democràtic de dret. És per això que han proposat la creació d'una comissió d'investigació perquè s'investiguin de nou les clavegueres de l'Estat i hi compareguin tots els implicats.Rufián ha estat l'encarregat de llegir la primera part del manifest. El dirigent d'ERC ha exigit una investigació a fons i fins al final per esclarir els fets. Per la seva banda, Sergi Miquel, de JxCat, ha recordat que al programa Pegasus, que s'hauria fet servir per espiar el president del Parlament, només hi tenen accés els governs i implica poder accedir al contingut dels telèfons. "Utilitzar-lo per motius polítics és intolerable", ha dit. Al seu torn, Jaume Asens, portaveu d'Unides Podem, ha assenyalat les clavegueres de l'estat com a responsables d'actuar contra "la dissidència política". "No és la primera vegada que es recorre a la guerra bruta contra adversaris polítics", ha dit Asens.En la compareixença també hi han participat els portaveus de Bildu, el PNB, el BNG, Més País i Compromís. Tots ells han denunciat l'existència d'una policia patriòtica i han rebutjat la idea de poder viure en un estat on es pugui "espiar algú per les seves idees polítiques". "Perseguir rivals polítics per mitjà de mètodes il·legals hauria de preocupar tots els demòcrates", ha dit Aitor Esteban, dels nacionalistes bascos. Des de Més País s'ha exigit que es depurin els fets i es prenguin mesures perquè no torni a passar. "No deixarem d'exigir responsabilitats. Aquests fets s'han d'investigar", ha reblat Joan Baldoví.Aquest matí, el president del Parlament, Roger Torrent, acusa l'estat espanyol d'espiar els seus adversaris polítics forma "il·legal". En una declaració institucional, la segona autoritat institucional de Catalunya ha reclamat a la Moncloa que doni explicacions, que investigui el cas i que depuri responsabilitats. "És una qüestió d'exigència democràtica", ha advertit Torrent.

