La segona mediació entre Nissan i els treballadors acaba sense acord

La segona mediació entre els treballadors de Nissan i l'empresa per la decisió de tancar les plantes a Catalunya ha acabat sense acord. "No podem començar una negociació seriosa perquè no ens posem d'acord amb l'expedient", afirmen des del comitè d'empresa.Com ja va passar en la primera reunió, els empleats han demanat retirar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per desbloquejar les converses. Per ara, la direcció no contempla aquesta opció i aquest dimarts ha presentat als empleats l'informe d'una auditoria per explicar la decisió de tancar les plantes de la companyia a Catalunya. La pròxima trobada serà el dimarts 21 de juliol, a les deu del matí.Abans de la trobada, prop de 500 empleats s'han concentrat a les portes del Servei de Relacions Laborals a Barcelona per protestar contra la marxa de l'empresa. Aquesta tarda, UGT i CCOO de Catalunya han convocat els treballadors de les empreses subcontractades i proveïdors de Nissan a una concentració a la Plaça Sant Jaume per reivindicar el futur de les plantes de l'empresa. Els treballadors tenen previst reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra.Les mobilitzacions no acabaran aquí i dimecres, empleats de Nissan viatjaran fins a Madrid per manifestar-se davant del Congrés dels Diputats i fer arribar al govern espanyol i els grups parlamentaris el rebuig a la decisió de la multinacional de tancar les plantes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor