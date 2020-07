El nou director d'Informatius divideix la plantilla de TVE

Josep Vilar, qui va ser conseller de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) pel PSC, va ser nomenat nou director d'Informatius de TVE. L'anunci el va fer el director d'Informació i Actualitat de RTVE, Enric Hernández. Vilar, de confiança de l'exdirector d'El Periódico, ocupava el càrrec de director de Continguts de Programes Informatius des de gener del 2020.El nomenament, però, no ha estat rebut amb bons ulls per la plantilla de TVE, que en una consulta no vinculant han apostat per rebutjar la incorporació. Així, amb un cens reduït, unes 440 persones van votar.Els resultats van mostrar una evident divisió amb el nom de Vilar, que va recollir un 41,5% de vots a favor per un 43% en contra. El 15,5% restant es va abstenir. El Consell d'Informatius va lamentar la baixa participació, del 23,5% del cens.

