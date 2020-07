Educació contractarà 8.258 nous professionals per al curs vinent

El Departament d'Educació contractarà 8.258 nous professionals que s'incorporaran al sistema educatiu de cara al curs vinent en les llars d'infants que depenen de la Generalitat, i en els centres d'infantil, primària i secundària públics o que tenen alguna part concertada. D'aquests nous professionals, 1.276 ja estaven previstos en el pressupost i 6.982 s'han afegit arran de la Covid-19. Del total, 5.417 professionals serà personal docent i 1.265 professionals d'atenció educativa. Això és el 80,9%. Hi haurà 1.239 incorporacions de personal de monitoratge i 337 contractacions de personal d'administració.El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha detallat que totes les noves incorporacions seran de jornada completa excepte els monitors d'acompanyament educatiu en temps no lectiu i els monitors de menjador, que tindran l'horari habitual en temps de migdia, que es podria allargar si hi ha més torns de menjador. Totes les noves incorporacions sortiran de la bossa d'interins. De les noves contractacions n'hi haurà que es consolidaran de cara al curs 2021/22, concretament els que estaven previstos en el pressupost, i d'altres que formen part de les contractacions derivades de la Covid-19 que, segons ha dit el conseller, "en principi" no es consolidaran.Bargalló ha presentat aquesta tarda les noves contractacions de personal per al curs vinent i ho volgut emmarcar en el fet que al setembre la situació serà de crisi econòmica greu, amb una davallada molt important del PIB, però tot i així el pressupost del Departament d'Educació augmentarà. "La resposta del Govern serà donar més capacitat pressupostària per fer actuacions d'emergència per fer front a la crisi econòmica, social, i que podria ser també educativa", ha dit Bargalló.És per això que ha volgut posar en valor que respecte al pressupost del 2020 hi haurà una partida addicional de 456 milions d'euros, 86 dels quals aniran a les despeses supletòries arran del confinament i el moment més àlgid de l'emergència sanitària (sobrecost de beques menjador, mesures sanitàries als centres, amortització del personal de menjador i transport...) i 370 aniran a actuacions en el curs vinent en tres línies: un pla de xoc per la millor educativa, per la digitalització educativa i en noves contractacions."Mai Educació havia contractat tan personal nou, i aquest personal de més inclourà perfils molt diferents, no només docents tradicionals", ha dit Bargalló. Les noves contractacions no aniran destinades només a respondre a l'emergència sanitària, sinó també a la "voluntat de millora" del sistema educatiu que reclama des de fa mesos la comunitat educativa.Bargalló ha subratllat que les noves contratacions van destinades a unes accions concretes i, per tant, no seran "simètriques" en tot el sistema, sinó que tindran incidència en els centres amb ràtios superiors a les acordades i en aquells centres amb més alumnat vulnerable o "situacions de complexitat". Així mateix, aquestes noves contractacions aposten per l'aplicació del decret de l'escola inclusiva.

