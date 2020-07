El govern espanyol emplaça el Govern a sol·licitar ja la reunió de la taula de negociació

"L'agenda del president està disponible". Amb aquesta afirmació, la Moncloa ha transmès al Govern de la Generalitat que, un cop passades les eleccions basques i gallegues, ja es pot reunir la taula de negociació. La portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assegurat que ara la pilota està sobre la taula de l'executiu català per demanar la trobada.El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre a reunir la taula durant aquest mes de juliol. ERC ha estat el principal partit que ha reclamat que, un cop passés l'emergència sanitària, es reprengués la interlocució. "Estem compromesos a avançar a través de la paraula cap a una resolució del conflicte amb Catalunya", ha dit Montero.Ara, la Moncloa espera que el moviment vingui del Govern, on Junts per Catalunya i ERC mantenen discrepàncies sobre la utilitat de l'espai. De fet, malgrat la insistència dels republicans, JxCat ha suspès les darreres reunions que havia de mantenir amb ERC per abordar aquesta qüestió. El president Quim Torra també va suspendre la cimera amb partits i entitats que inicialment es preveia celebrar el passat 2 de juliol.Les discrepàncies es van fer encara més evidents quan la setmana passada JxCat va votar en contra d'una esmena d'ERC que defensava la taula de diàleg.

